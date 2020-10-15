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Общество

Студенты ВШЭ переходят на дистанционное обучение с 26 октября

15 октября 2020 17:14  [145] Общество

Фото: из группы вуза в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" переходят на дистанционное обучение с 26 октября. Об этом сообщается на сайте главного филиала учебного учреждения.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции "Вышка" переводит все занятия лекционного типа в дистанционный формат для всех групп студентов", - говорится в сообщении.

При этом офлайн-занятия останутся, но студенты станут посещать их не более трех дней в неделю.

Ограничения будет действовать до особых распоряжений.

Действие приказа об организации образовательного процесса в первом семестре 2020/2021 учебного года распространяются на все кампусы университета, а именно филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. 

Напомним, что два нижегородских вуза перешли на дистанционный режим работы в сентябре. Речь идет о Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (пр. Гагарина, 97) и Нижегородском филиале Российского государственного университета правосудия (пр.Гагарина, 17А).

Отметим, что мэр Москвы Сергей Собянин в конце сентября рекомендовал работодателям перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Через неделю, 7 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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