Глеб Никитин ввел новые ограничения для Нижегородской области при ношении масок Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес очередные изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" от 13 марта 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 16 октября 2020 года. В частности, изменения были внесены в пункт 4.3.

Теперь жители региона с признаками респираторных заболеваний должны надевать маски или респираторы, как только выходят из дома.

При появлении острых признаков заболеваний необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача) без посещения поликлиник и больниц, а также соблюдать режим самоизоляции до полного выздоровления.

Родителям или опекунам заболевших детей запрещено приводить их в школы и детсады. Дети должны оставаться дома. Сотрудникам образовательных организаций предписано не допускать заболевших детей в классы (группы, аудитории).

"Главная задача сейчас - остановить распространение коронавируса. У этого заболевания очень много различных симптомов, которые легко спутать с сезонными недомоганиями. При любых подобных проявлениях просто необходимо защищать органы дыхания, выходя из дома. Конечно, лучше так делать и тем, кто хорошо себя чувствует. Это помогает сохранять здоровье", - сказал Глеб Никитин.

Работодателям необходимо перевести сотрудников с повышенной температурой тела и/или с признаками респираторного заболевания на удаленку. При необходимости, организовать транспортировку сотрудников домой или вызвать скорую медицинскую помощь.

Также в указе изменены номера телефонов, по которым граждане, находящиеся на полной самоизоляции (изоляции), могут обратиться за социальной помощью. Ранее это был номер 8 (800) 4444-112, сейчас звонить нужно по телефонам: +7 904 062-40-20 и 8 (831) 432-00-06.

"Я дал поручение усилить работу социальных служб и волонтерских центров в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Очень важно, чтобы люди, которые вынуждены оставаться дома, могли воспользоваться различными видами помощи", - отметил Глеб Никитин.

Ранее губернатор региона пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".