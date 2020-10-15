Нижегородские власти рекомендовали вузам и колледжам перейти на дистанционное образование Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Правительство Нижегородской области рекомендовало вузам и колледжам перейти на дистанционное образование. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в соцсети Instagram.

"ВУЗам и колледжам дана рекомендация выйти на дистанционное образование. Без каникул", - написал он в ответ на вопрос нижегородки.

Напомним, что руководство Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" выпустило приказ о переходе на дистанционное обучение с 26 октября.

Ранее два нижегородских вуза перешли на дистанционный режим работы в сентябре. Речь идет о Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии (пр. Гагарина, 97) и Нижегородском филиале Российского государственного университета правосудия (пр.Гагарина, 17А).

Напомним также, что с понедельника нижегородские школьники уходят на преждевременные каникулы из-за ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Каникулы продлятся до 5 ноября.

7 октября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин также внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".