Перевозчики Нижегородской области получат допсубсидии Общество

Меры поддержки транспортным компаниям, пострадавшим во время пандемии коронавируса, обсудили на комитете по транспорту в Законодательном собрании Нижегородской области 19 октября 2020 года в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты обсудили изменения в региональный закон "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". В частности, они рассмотрели вопросы предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов из-за снижения пассажиропотока в этом году.

Так, дополнительные расходы в сумме 344,2 млн рублей будут направлены организациям, осуществляющим перевозки пассажиров пригородными электричками.

Кроме того, на комитете рассмотрели вопрос о предоставлении субсидий из областного бюджета владельцам автовокзалов и автостанций. Их деятельность не подпадает под действие федеральных мер поддержки, в целях возмещения части затрат на погашение задолженности по оплате труда, в том числе на отчисление в социальные фонды и погашение кредитов на оплату труда.

"Сегодня мы выделили дополнительное финансирование организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Речь об электричках. Из-за ситуации с коронавирусом компании несли убытки. Кроме того, в продолжение темы на заседании комитета мы обсудили возможность поддержать в сложившейся ситуации автовокзалы и автостанции, не подпадающие под действие федеральных мер государственной поддержки. В первую очередь указанным организациям необходима финансовая помощь на сохранение занятости и оплаты труда своих работников. Мы отправили рекомендации правительству по этому вопросу. Я думаю, что на ближайших комитетах мы продолжим обсуждения этой темы, но уже более предметно", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Напомним, перевозчиков Нижегородской области освободили от транспортного налога. Речь идет о тех организациях и ИП, которые осуществляют регулярные перевозки автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам. Поддержка оказывается в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Льгота будет предоставлена организациям за налоговый период 2020 года, а индивидуальным предпринимателям – за налоговый период 2019 года (учитывая, что срок уплаты за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020-го).

Также летом этого года перевозчикам снизили административную нагрузку. Были внесены изменения, в соответствии с которыми обращение в суд будет возможно только в случае неоднократного неисполнения перевозчиком требований в течение одного года. Закон начал действовать с 1 октября. Под требованиями подразумеваются необходимость передачи перевозчиками данных в навигационно-информационную систему; обязанность обеспечения пассажиров возможностью расплатиться за поездку с помощью безналичного расчета; обязательное информирование об изменении тарифов за проезд.

При этом, произошло и ужесточение контроля: перевозчикам, у которых в транспорте едут пассажиры без масок, теперь грозит штраф - до 300 тысяч рублей. Известно, что по итогам проверок трех перевозчиков оштрафуют из-за пассажиров без масок.