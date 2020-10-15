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Бизнес

Суд оштрафовал директора кафе в Балахне из-за нарушений при COVID-19

21 октября 2020 13:23  [51] Бизнес

Суд оштрафовал директора предприятия общепита в Балахне за отсутствие дезинфицирующих средств при угрозе распространения COVID-19. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Как следует из материалов дела, 30 сентября этого года сотрудник отдела управления Роспотребнадзора составил протокол об административном правонарушении. Речь идет об ООО "Русич". По данным ЕГРЮЛ, их основной вид деятельности – "Подача напитков".

Ранее, в ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства. В частности, было установлено отсутствие соответствующих маркировок на уборочном инвентаре, отсутствие дезинфицирующих средств, а также антисептика для посетителей.

При рассмотрении дела директор ООО "Русич" вину признал, указав, что выявленные нарушения на момент рассмотрения дела устранены. Решением суда его оштрафовали 25 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, Глеб Никитин 20 октября внес очередные изменения в указ "О введении режима повышенной готовности". Изменения касаются требований к работе организаций общественного питания. Кафе и рестораны теперь работают только на вынос с 00:00 до 06:00. Посетителей в это время в кафе и ресторанах быть не должно.

Кроме того, согласно другим введённым ограничениям, теперь необходимо не просто использовать это средство индивидуальной защиты, а защищать ими органы дыхания.

Также в Нижегородской области был усилен контроль в вопросе соблюдения масочного режима в магазинах, торговых сетях и транспорте

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