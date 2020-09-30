Общественный транспорт в Нижнем Новгороде не начнет движение с пассажирами без масок Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Администрация Нижнего Новгорода утверждает, что общественный городской транспорт не начнет движение, если в салоне находятся пассажиры без масок.

"По распоряжению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина общественный транспорт не должен начинать движение, если внутри находятся пассажиры без масок", - говорится в распространенном мэрией релизе.

В администрации также сообщили, что медицинскую маску сейчас можно приобрести у водителя, "а людям старше 65 лет маску предоставят бесплатно".

Также без маски запрещено посещать торговые центры, магазины, салоны красоты и другие общественные места.

Напомним, что за прошедшие выходные коронавирусная инфекция подтвердилась у 416 жителей Нижнего Новгорода. По данным на понедельник 12 октября в Нижнем Новгороде зарегистрированы 17 345 заболевших COVID-19 - это на 416 человек больше, чем в пятницу 9 октября, и составляет почти половину всех зараженных в Нижегородской области, которых сейчас насчитывается 35 076 человек.

Ранее Глеб Никитин пояснял, что Нижегородская область из-за близости к столице и плотности населения "оказалась на переднем крае борьбы с пандемией", но позже ситуация стабилизировалась.

Однако 30 сентября министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал об усложнении эпидемиологической обстановки, добавив, что в Нижегородской области вновь разворачиваются госпитали для COVID-инфицированных больных.

Глеб Никитин 7 октября внес изменения в указ о режиме повышенной готовности. Изменения предполагают самоизоляцию для пенсионеров, беременных женщин и людей, имеющих хронические заболевания. Работающие пенсионеры могут оформить себе больничный, сотрудники офисов переходят на дистанционный режим работы, а крупные предприятия должны организовать рабочий процесс таким образом, что бы сотрудники пересекались как можно реже.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".