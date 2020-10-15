Центральную улицу Дивеева благоустроили Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Центральную улицу Дивеева благоустроили по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Две комфортные зоны отдыха появились на улице Октябрьской – на участке от здания автостанции до поворота на юго-восточный обход. Здесь проложены тротуары, оборудовано освещение, установлены малые архитектурные формы. На одной из площадок создан скейт-парк.

"На благоустройство двух территорий для комфортного отдыха в Дивееве было направлено 12,9 млн рублей в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Дивеево исторически привлекает внимание туристов, паломников. И проекты благоустройства общественных территорий здесь позволяют, с одной стороны, создавать комфортные пространства для местных жителей, а с другой, привлекают внимание гостей, формируют у них представление о Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, в прошлом году перед Домом творчества на Октябрьской в Дивееве также была облагорожена территория по нацпроекту "Жилье и городская среда".

"Ежегодно мы благоустраиваем десятки парков, улиц и скверов во всех районах области. В этом году в рамках национального проекта преобразим 129 общественных пространств и 125 дворов. Работы на объектах уже завершаются", - добавил Глеб Никитин.

На благоустройство из федерального, областного и местного бюджетов будет направлено 1,5 млрд рублей.

Ранее Глеб Никитин отмечал, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона: позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

Также благоустройство площади 1 Мая завершилось в Арзамасе, Театральную площадь открыли в Дальнем Константинове, благоустройство парка "Утиное озеро" завершилось в Дзержинске.