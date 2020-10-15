Стригино переходит на зимнее расписание Общество

Фото: Андрей Абрамов

Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") переходит на зимнее расписание. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В эти выходные, в ночь с 24 на 25 октября 2020 года, изменятся время и частота вылетов, появятся новые направления, в основном внутрироссийские (11 авиакомпаний по 17 направлениям).

Так же в расписании аэропорта согласованы рейсы по международным направлениям: Ереван, Дубай, Санья, Нячанг и Пхукет. Фактическое выполнение рейсов будет зависеть от эпидемиологической обстановки и соответствующих решений Правительства РФ.

Самые популярные рейсы, по-прежнему, в Москву и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что с 25 октября будет увеличено число авиарейсов из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, Сочи; появятся рейсы в Калининград и Уфу.

С переходом в новый сезон продолжится регулярная полетная программа на российские курорты и города Юга России. Так, в Сочи планируется выполнение до 6 рейсов в неделю тремя авиакомпаниями: "Россия", "ИрАэро", Nord Wind. В Симферополь рейсы будет выполнять авиакомпания Nord Wind 2 раза в неделю, в Минеральные Воды – авиакомпания "ИрАэро" 3 раза в неделю.

Авиакомпания "Азимут" продолжит выполнение рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону. Этот же авиаперевозчик продолжит выполнять рейсы в Саратов и Пермь.

Полеты из Нижнего Новгорода на Ямал и в Саратов стали возможны с конца сентября.

Помимо этого, региональную маршрутную программу вылетов из Нижнего Новгорода будут обеспечивать несколько перевозчиков. Авиакомпания Red Wings – в Екатеринбург 4 раза в неделю; "ЮВТ АЭРО" - в Казань 4 раза в неделю, Челябинск 1 раз в неделю; "Сибирь" - в Новосибирск 2 раза в неделю; "ИрАэро" - в Новый Уренгой 1 раз в неделю, в Самару – 2 раза в неделю.

Расписание носит предварительный характер и на протяжении сезона может изменяться.