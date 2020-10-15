Жители Дзержинска обнаружили сомнительные бочки в Оке Общество

Одна из обнаруженных бочек Фото: из соцсети ВКонтакте, Дзержинское телевидение

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Металлические бочки были обнаружены в Оке, в районе Речного шоссе Дзержинска. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.

В посте говорится, что внутри бочек находилось неизвестное вещество, которое вытекало в воду. Рядом якобы плавала мертвая рыба, а также птицы.

Как заявили НИА "Нижний Новгород" в администрации Дзержинска, три бочки действительно были обнаружены вдоль береговой линии Оки 24 октября, но они были пустыми и оказались металлоломом.

На место происшествия выехали службы экстренного реагирования и МБУ "Инженерно-экологическая служба" Дзержинска.

"Химического запаха и розлива на месте происшествия не обнаружено. Мертвых животных и рыб вблизи нет. Найденная одним из свидетелей утка была подстрелена из ружья охотниками", - рассказали в администрации.

Забор воздуха и воды показал, что предельно допустимые концентрации по взятым показателям не превышены. Это значит, что угрозы здоровью нет.

Позднее сотрудники полиции выяснили, что в данном месте производится погрузка металлолома на баржи. Несколько бочек выпало. В настоящее время устанавливается собственник.