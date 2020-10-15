Дороги в районе развязки на Циолковского переданы области для реконструкции Общество

Дороги в районе строительства транспортной развязки по ул.Циолковского в Нижнем Новгороде переданы в областную собственность. Такое решение приняли депутаты Думы на заседании 28 октября 2020 года.

Дороги находятся по адресам: ул.Светлоярская, участок ул.Светлоярской - от ж/д переезда до проспекта 70 лет Октября; два участка от ул.Ярошенко до ж/д переезда. Их общая протяженность составляет 1 км 168 м.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Объекты будут отремонтированы, а потом снова возвращены в собственность города.

Ранее были опубликованы адреса расселяемых домов в зоне строительства развязки на Циолковского.

Также были названы новые сроки запуска движения по развязке. Согласно контракту, полностью завершить строительство дороги должны в 2022 году. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассчитывает, что движение пустят уже в конце 2021 года.

Пока ведется строительство, движение на пересечении улиц Циолковского, Культуры и Новосоветской будет оптимизировано.