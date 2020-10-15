"Юрий Шалабаев прошел максимально жесткую и объективную проверку в условиях пандемии", - Глеб Никитин Политика

Рабочая встреча Глеба Никитина и Юрия Шалабаева (архив, 6 мая 2020 года) Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал назначение Юрия Шалабаева главой Нижнего Новгорода

Глеб Никитин 28 октября принял участие в заседании думы Нижнего Новгорода, где прошла процедура избрания главы города. Решением депутатов им стал Юрий Шалабаев.

Губернатор поздравил Юрия Шалабаева и обозначил основные задачи, стоящие сейчас перед администрацией города.

"Сегодня очень важный день для Нижнего Новгорода. Были представлены интересные программы развития областного центра, прошло обсуждение приоритетных задач, стоящих перед администрацией, и конкретных вопросов, требующих решения. Это было полезным для всех участников заседания", - сказал Глеб Никитин.

"Депутаты приняли решение об избрании главой города Юрия Шалабаева. За последние полгода он прошел максимально жесткую и объективную проверку управленческих способностей в условиях пандемии. Город тесно работал с регионом в части исполнения указа о режиме повышенной готовности и поддержки бизнеса. Это остается приоритетом. Решения принимались очень оперативно, и благодаря слаженной работе удалось с нуля настроить новую систему", - рассказал губернатор.

"Совместная работа ведется по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода. Это серьезный вызов - как в части реализации больших проектов, так и в направлении благоустройства. Обязательно нужно общаться с людьми. Проведение очных встреч затруднено, но, как только позволит ситуация, нужно будет делать это регулярно", - добавил Глеб Никитин.

Он напомнил, что Юрий Шалабаев является победителем конкурса "Лидеры России".

"Мы видим, как президентская программа "Россия – страна возможностей" помогает в развитии карьеры, открывает новые перспективы. Это не просто проверка лидерских качеств, но и получение новых навыков работы в команде и реализации социальных проектов", - пояснил губернатор.

Напомним, что на участие в конкурсе по выбору главы Нижнего Новгорода было подано всего три заявки. Конкурсная комиссия утвердила все три кандидатуры.

Напомним также, что Юрий Шалабаев стал заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по строительству и архитектуре в январе 2020 года. До конца 2019 года являлся заместителем министра финансов Нижегородской области. В мае Юрий Шалабаев был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода, а после ухода экс-мэра Владимира Панова, стал исполняющим полномочия главы города, продолжая оставаться в должности первого заместителя.