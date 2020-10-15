Расходы бюджета Нижегородской области увеличены на 3,8 млрд рублей Экономика

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области одобрили очередные изменения в бюджет 2020 года на заседании 29 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В частности, в соответствии с законом, увеличены безвозмездные поступления из федерального бюджета. Дополнительные средства будут направлены на следующие цели:

более 680 млн рублей - на социальные выплаты безработным гражданам

160 млн рублей - на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку соцработникам при работе с коронавирусными пациентами

более 380 млн рублей - на выплаты медработникам при работе с коронавирусными пациентами

почти 850 млн рублей - на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

За счет областного бюджета дополнительное финансирование будет направлено на следующие цели:

444,5 млн рублей - на лекарственное обеспечение региональных льготников

более 160 млн рублей - на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно при софинансировании с федеральным бюджетом

более 344 млн рублей - на предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов из-за снижения пассажиропотока во время пандемии

110 млн рублей - на финансовую поддержку организаций и самозанятых граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.



"Мы продолжаем получать серьезную федеральную поддержку. Это не только очередные необходимые средства для медиков и соцработников, работающих с заболевшими коронавирусом. Так, на выплаты безработным гражданам выделяются 681,2 млн рублей, на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта "Культура" - 15 млн рублей. Более 800 млн рублей пойдут на выплату на детей от 3 до 7 лет", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На заседании мы рассмотрели ряд новых поправок. Так, регион получит из федерального бюджета дополнительные средства в сумме 157 млн рублей на обеспечение комплексного развития сельских территорий и 646,7 млн рублей на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". Данные средства мы отражаем в доходах и расходах. С учетом поправок общий объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета в октябре составит около 3 млрд рублей", - пояснил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

С учетом внесенных изменений основные параметры областного бюджета на 2020 год составили:

доходы: 209,7 млрд рублей (увеличены на 2,9 млрд рублей);

расходы: 230,6 млрд рублей (увеличены на 3,8 млрд рублей);

дефицит: 20,9 млрд рублей, в том числе 11,8 млрд рублей за счет направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2020 года, (дефицит увеличен на 928 млн рублей).

Ранее сообщалось, что бюджет региона в октябре пополнится на 1,7 млрд рублей за счет федерации.

По итогам сентябрьских изменений в бюджет доходы составляли 206,8 млрд рублей; расходы были 226,8 млрд рублей; дефицит почти 20 млрд рублей.