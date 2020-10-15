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Общество

Коронавирус за сутки подтвердился у 394 нижегородцев

01 ноября 2020 11:13  [59] Общество
Коронавирус за сутки подтвердился у 394 нижегородцев

Коронавирус за сутки подтвердился у 394 нижегородцев

Коронавирус за сутки подтвердился у 394 нижегородцев. Об этом сообщается на официальном портале Стопкоронавирус.рф. Вчера было зарегистрировано 397 новых заражений.

Общее число случаев с начала мониторинга достигло 41,96 тыс. При этом, согласно информации, 35,422 тыс. человек уже выздоровели. В частности, за минувшие сутки выписаны 152 пациента.

Кроме того, количество летальных исходов от ковида в региона достигло 796. 13 человек скончались накануне.

Напомним, действие льготных проездных приостановлено в Нижегородской области. Ограничения распространяются только на пассажиров от 65 лет и старше, начиная с 1 ноября 2020 года. Срок действия ранее приобретенных проездных на ноябрь будет перенесен на любой другой месяц после возобновления действия льготных карт.

Кроме того, с конца октября расширен список мест, где использование медицинской маски становится обязательным. В их число теперь входят парковки, лифты, подъезды жилых домов.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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Теги:
Инфекция
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