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Общество

Опубликованы данные по заболеваемости COVID-19 в Нижегородской области на 31 октября

31 октября 2020 10:54  [80] Общество

Еще 397 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки, по данным на 31 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Вчера был зарегистрирован 401 новый случай заболевания.

На данный момент в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 41 566 человек (вчера у 41 169 человек), в том числе активных случаев зафиксировано 5 513 (вчера – 5 542).

Напомним, действие льготных проездных приостановлено в Нижегородской области. Ограничения распространяются только на пассажиров от 65 лет и старше, начиная с 1 ноября 2020 года. Срок действия ранее приобретенных проездных на ноябрь будет перенесен на любой другой месяц после возобновления действия льготных карт.

Кроме того, с конца октября расширен список мест, где использование медицинской маски становится обязательным. В их число теперь входят парковки, лифты, подъезды жилых домов.

Хронологию распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области можно посмотреть в аналитической статье НИА "Нижний Новгород".

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