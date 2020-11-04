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Общество

Работающие пенсионеры-нижегородцы могут продлить больничный до 6 декабря

05 ноября 2020 10:47  [383] Общество

Работающие пенсионеры-нижегородцы могут оформить больничный до 6 декабря 2020 года. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно очередным изменениям возможность получения листков нетрудоспособности для жителей региона в возрасте 65 лет и старше продлена еще на месяц - до 6 декабря.

Это связано с необходимостью обязательного соблюдения режима самоизоляции.

"Ситуация с заболеваемостью остается напряженной. Одна из основных групп риска - люди в возрасте 65+. Еще раз обращаюсь к пожилым гражданам: вы нужны нам, берегите себя, оставайтесь дома! Не стесняйтесь просить о помощи родственников и волонтеров. И пусть все, с кем вы контактируете, обязательно используют маски! Это очень важно", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, что в Нижегородской области режим самоизоляции был введен 8 октября для людей в возрасте от 65 лет; людей, имеющих хронические заболевания; а также для беременных.

Ранее возможность оформления больничного для этих категорий населения ограничивалась датой – 25 октября.

Напомним также, что начиная с 1 ноября действие льготных проездных для пассажиров от 65 лет и старше временно приостановлено в Нижегородской области.

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