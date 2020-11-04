Олег Лавричев рассчитывает, что к 25 ноября работы на нижегородских площадях и в скверах будут завершены Культура и отдых

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев рассчитывает, что к 25 ноября этого года ремонтные работы на нижегородских площадях и в скверах будут завершены. Об этом он сообщил по итогам объезда объектов, которые благоустраивают к 800-летию города: площадь перед станцией канатной дороги, сквер имени Свердлова и площадь Маркина.

В настоящее время на всех трех площадках ведутся работы по укладке мощения, высадке новых деревьев и кустарников. Кроме того, на пл.Маркина, где расширена пешеходная зона, ведутся работы по реконструкции фонтана, а в парке Свердлова – подготовка к монтажу опор освещения и навеса для ожидания трамвая.

"Сегодня мы посетили три объекта. На площади Маркина процент выполнения работ наиболее существенный. Здесь ведутся работы по укладке брусчатки и коммуникаций, высадке зеленых насаждений и укладке рулонного газона. Остается достаточно большой объем работ по ремонту фонтана. Но подрядчик не сомневается в том, что работы будут выполнены в срок – до 15 ноября", – рассказал Олег Лавричев.

Что касается объектов на Большой Покровской и площади Сенной, то подрядчик отстает.

"Хотелось бы, чтобы сроки исполнения обязательств по договору не отразились на качестве выполнения работ – об этом мы сегодня говорили с подрядчиком", – продолжил председатель городской Думы.

Он также добавил, что предварительно объекты будут осмотрены еще раз 15 ноября.

"К 25 ноября все работы, мы надеемся, будут полностью завершены, и объекты будут готовы к сдаче", - резюмировал Олег Лавричев.

Напомним, на пл.Маркина работы должны завершить в ноябре. Ранее нижегородские архитекторы предложили расширить площадь в ходе благоустройства.

Работы в сквере имени Свердлова стартовали 4 августа и должны завершиться до конца 2020 года.

На площади перед канатной дорогой появятся места для отдыха и озеленение, инфраструктура для комфорта горожан и видовая площадка на Волгу.

Подробнее обо всех трех объектах можно узнать здесь.