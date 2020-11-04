Глеб Никитин не исключил возврат выпускников на дистанционку

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не исключил возврат выпускников на дистанционное обучение. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram в ответ на вопрос ученицы одной из нижегородских школ.
Она уверена, что решение о переводе учащихся 9 и 11 классов на обычный очный режим обучения неверно. Девушка обосновала это заявление тем, что выпускникам, "которые на себе испытали и очное, и заочное обучение", удобнее готовиться к экзаменам дома.
Глеб Никитин заявил, что решения о формате обучения принимаются совместно с санитарными врачами, "а не для удобства подготовки к экзаменам".
"Если ситуация будет ухудшаться не исключено, что вернется дистанционное обучение для выпускников", - добавил губернатор.
Напомним, что нижегородские школьники 9 и 11 классов начнут учиться в обычном режиме с 9 ноября. Соответствующее изменение в режим повышенной готовности было внесено накануне.
Напомним, что школьники Нижегородской области до 5 ноября находились на преждевременных каникулах. Ранее планировалось, что после выхода с каникул только ученики 1-5 классов смогут возобновить обычный учебный процесс.
Отметим, что часть нижегородцев, принявших участие в опросе регионального министерства образования о формате обучения в школах, поддержали перевод учеников на "дистанционку". За очную форму высказались 48% родителей, за различные формы дистанционного обучения – 52% в сумме.
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