Глеб Никитин не исключил возврат выпускников на дистанционку Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не исключил возврат выпускников на дистанционное обучение. Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram в ответ на вопрос ученицы одной из нижегородских школ.

Она уверена, что решение о переводе учащихся 9 и 11 классов на обычный очный режим обучения неверно. Девушка обосновала это заявление тем, что выпускникам, "которые на себе испытали и очное, и заочное обучение", удобнее готовиться к экзаменам дома.

Глеб Никитин заявил, что решения о формате обучения принимаются совместно с санитарными врачами, "а не для удобства подготовки к экзаменам".

"Если ситуация будет ухудшаться не исключено, что вернется дистанционное обучение для выпускников", - добавил губернатор.

Напомним, что нижегородские школьники 9 и 11 классов начнут учиться в обычном режиме с 9 ноября. Соответствующее изменение в режим повышенной готовности было внесено накануне.

Напомним, что школьники Нижегородской области до 5 ноября находились на преждевременных каникулах. Ранее планировалось, что после выхода с каникул только ученики 1-5 классов смогут возобновить обычный учебный процесс.

Отметим, что часть нижегородцев, принявших участие в опросе регионального министерства образования о формате обучения в школах, поддержали перевод учеников на "дистанционку". За очную форму высказались 48% родителей, за различные формы дистанционного обучения – 52% в сумме.