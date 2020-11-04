Судно-беляна из Ветлуги станет музейным экспонатом Культура и отдых

Ветлужское судно-беляна может стать музейным экспонатом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, уникальную находку на реке Ветлуга в Нижегородской области – старинное судно-беляна – планируется музеефицировать.

Он добавил, что уже принято решение о продолжении исследований беляны с целью дальнейшей музеефикации этого уникального памятника нижегородского деревянного судостроения. Объект был случайно обнаружен туристами во время сплава по Ветлуге в 2015 году. По почвоведческому анализу, возраст беляны – около 350 лет. На данный момент это единственное дошедшее до наших дней судно такого типа.

Отметим, что с 9 ноября экспедиция под руководством директора Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрия Филиппова продолжит работы по изучению беляны. Целью ноябрьской экспедиции станет изъятие проб дерева для разработки методики последующей реставрации и топографическая съемка местности для дальнейшей транспортировки судна. Научное руководство археологическими и консервационными работами будут осуществлять специалисты Российского научно-исследовательского института природного и культурного наследия им. Д.С. Лихачева и Государственного научно-исследовательского института реставрации. Топографическую съемку местности и русла реки осуществят специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

"В дальнейшем предполагается перемещение уцелевшего после пожара корпуса подводной части судна в Нижний Новгород для проведения реставрационных работ. Мы также рассматриваем возможность создания отдельного музейного комплекса для экспонирования беляны и других памятников народного судостроения", – поделился Юрий Филиппов.

Ранее экспедиции на место находки обнаружили корпус судна длиной около 80 м, шириной 20 м и высотой более полутора метров. Научные сотрудники НГИАМЗ ежегодно ведут мониторинг состояния археологической находки.



СПРАВКА:

Беляна – это уникальная археологическая находка на реке Ветлуга Нижегородской области, имеющая мировое значение.

Местом появления беляны как особого типа судна считается река Ветлуга, которая является одним из крупнейших притоков Волги в регионе.

Деревянная баржа-беляна использовалась только один сезон для перевозки с верховьев Волги и притоков в ее низовья лесопиломатериалов, пеньки и щепного товара, судно проходило маршрут в 3,5 тысячи километров. Беляна создавалась народными умельцами и по конструкции не имела аналогов в мире.

Считалось, что беляна как объект культурного наследия навсегда утеряна, поскольку в конце сезона ее всегда полностью разбирали на дрова и стройматериалы. Но примерно 350 лет тому назад одно деревянное судно загорелось, и его бросили в воде, благодаря чему артефакт сохранился до наших дней.

В 2015 году в Ветлужском районе Нижегородской области, на берегу реки Ветлуга туристы обнаружили торчащие из берега остатки деревянного судна. В 2016 году под руководством Юрия Филиппова было проведено несколько экспедиций, в результате которых установлено, что в прибрежной полосе реки Ветлуги находятся остатки деревянного судна, предположительно знаменитой ветлужской беляны. В 2017 году были проведены археологические разведки, в результате которых получены очень значимые результаты: вскрыто 28 квадратных метров площади речных наносов и обнажена часть конструкций судна.

В 2018 году при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Никитина работы продолжились. В результате раскопок широкой площадью был выявлен корпус хорошо сохранившегося деревянного судна. После окончания сезона конструкции были законсервированы.