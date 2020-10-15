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Общество

Решение о сносе поврежденного взрывом газа дома на Краснодонцев пока не принято

03 ноября 2020 14:38  [112] Общество
Дом №17 по ул. Краснодонцев

Дом №17 по ул. Краснодонцев

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Окончательного решения о сносе поврежденного взрывом газа дома №17 по ул. Краснодонцев пока не принято. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской администрации.

Экспертная организация (ООО "Приволжский центр экспертиз и проектирования") обследовала здание и пришла к выводу, что оно в целом находится в аварийном состоянии, и его рекомендуется полностью разобрать.

В администрации города пояснили, что решение по сносу жилого дома принимается межведомственной комиссией, заседания которой еще не было. В настоящее время для комиссии ведется подготовка пакета документов.

"Будут проанализированы все варианты, решение о судьбе дома будет приниматься совместно с правительством области", - сообщили в администрации.

Кроме того, ННГАСУ и региональное министерство строительства в настоящее время заканчивают изучение результатов обследования пострадавшего здания.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев 11 июля 2020 года. Все жители дома были эвакуированы и размещены для временного проживания в гостиницах. Организована круглосуточная охрана и ограждение пострадавшего здания.

После этого в Нижний Новгород из Курской области был доставлен уникальный мобильный диагностический комплекс испытательной пожарной лаборатории "Струна-М". Оборудование предназначено для оперативной оценки технического состояния зданий и сооружений, пострадавших в результате пожаров, взрывов и других ЧС природного и техногенного характера.

Ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. Как установило следствие, этот шланг хозяева квартиры купили у аферистов.

 

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