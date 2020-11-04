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Происшествия

Нижегородец получил компенсацию из-за затопленного в дождь автомобиля на Алексеевской

10 ноября 2020 14:19  [95] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Типичный Нижний Новгород"

Нижегородец получил компенсацию из-за затопленного в дождь автомобиля на ул.Алексеевской. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Ранее нижегородец обратился в суд. В исковом заявлении сообщалось, что его автомобиль, припаркованный по ул. Алексеевской, был затоплен во время ливня 8 мая этого года, поскольку имеющаяся ливневая канализация не справилась с дождем.

Напомним, 8 мая этого года после ливня центр города в очередной раз затопило. Вот так выглядела ул.Алексеевская в тот день.

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Типичный Нижний Новгород"

Также сильно подтопило участок на ул.Б.Покровской. 

Фото: из соцсети ВКонтакте, "Типичный Нижний Новгород"

Набережная Федоровского выглядела как большое озеро. По дорожкам и мостам текли ручьи, на склонах образовались водопады. На Окском съезде вода сошла вместе с грунтом. Из-за дождя "Черный пруд" и стадион "Водник" оправдали свои названия.

Исковые требования нижегородца удовлетворены частично и с администрации Нижнего Новгорода взыскано 212 333 рубля. Решение суда в законную силу не вступило.

Добавим, что ремонт ливневок в Нижнем Новгороде вновь откладывается. Переговоры о концессии с ООО "Городские инженерные системы" не увенчались успехом. Администрация города и компания не достигли согласия по условиям концессии, и приняли решение не заключать соглашение.

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