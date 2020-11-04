Ремонт ливневок в Нижнем Новгороде вновь откладывается Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ремонт ливневок в Нижнем Новгороде вновь откладывается. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте инвестиционной политики, внешнеэкономических связей, предпринимательства и туризма городской администрации.

Переговоры о концессии с ООО "Городские инженерные системы" не увенчались успехом. Администрация города и компания не достигли согласия по условиям концессии, и приняли решение не заключать соглашение.

Как пояснили в департаменте, финансирование проектирования и строительства объектов ливневой канализации происходит в рамках программы "Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде".

По предварительной оценке, для нормальной работы ливневой сети в городе необходимо построить еще 73,6 тысяч п.м. ливневок. На это потребуется порядка 5,7 млрд рублей. В администрации Нижнего Новгорода заявили, что рассчитывают на софинансирование из вышестоящих бюджетов.

"Учитывая ограниченные возможности городского бюджета, в настоящее время администрацией города совместно с министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области прорабатывается вопрос развития сетей ливневой канализации в городе с привлечением средств вышестоящих бюджетов на указанные цели в 2021 - 2024 годах", - рассказали в мэрии.

Напомним, в связи с тем, что ливневки остались в пользовании города, на их содержание выделяются бюджетные средства. Так в первом полугодии 2020 года на прочистку и ремонт ливневой канализации было выделено 12,4 млн рублей, на второе – 13,9 млн рублей.

На тот момент исполняющий полномочия главы города Юрий Шалабаев рассказал, что всего на эти цели планируется направить почти 65 млн рублей собственных средств города.

Ранее нижегородская администрация попросила у правительства софинансирования работ по приведению в порядок ливневной канализации. Тогда заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин заявлял, что работы оцениваются в 137 млн рублей.

Напомним, в январе 2019 года городская администрация предложила передать ливневки и фонтаны в концессию "Водоканалу". Речь идет о ливневых и дождевых канализациях, насосных станциях, коллекторах (всего 540 единиц). Договор планировалось заключить в 2020 году.

Проведенное в 2019 году техническое обследование 429,9 км ливневых сетей города, 24 станций и пяти очистных сооружений показало, что 90% инфраструктуры находится в предаварийном и аварийном состоянии.