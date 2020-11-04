Суд отказал ИП Каргин в иске о запрете участия в конкурсе на нижегородский маршрут Т-71 Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Суд отказал ИП Каргин в иске к министерству транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области о запрете участия в конкурсе на право обслуживать маршрут Т-71 "ул. Федосеенко - пл. Свободы". Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда Нижегородской области.

Дмитрий и Валентин Каргины обратились в суд в июле 2020 года после того, как в апреле ИП Каргин лишили права обслуживать маршрут Т-71. После этого минтранс провел сбор предложений от перевозчиков для того, чтобы обеспечить данный маршрут подъездным составом. Была принята только одна заявка - от МП "Нижегородпассажиравтотранс". 28 апреля НПАТ получил временное соответствующее разрешение.

Между тем, частный перевозчик посчитал бездействие министерства транспорта в этой ситуации незаконным. По мнению Каргиных, ничего не препятствовало принятию заявления и документов от ИП. Они требовали устранить допущенные нарушения, однако суд решил оставить иск без удовлетворения.

Решение вступит в законную силу через месяц.

Напомним, ранее ИП Каргин оспаривали в арбитражном суде снятие с маршрута Т-71. Суд также встал на сторону министерства.

Ранее сообщалось, региональный минтранс прекратил действие свидетельства на маршруте Т-71 вместе с Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89, Т-92, с 23 апреля 2020 года. Такое решение было принято в связи с тем, что в течение более трех дней подряд на данных маршрутах не было ни одного автобуса. Поскольку ИП Каргин Д.В. и Каргин В.В. находятся в товариществе с ООО "Лидер-Транс" и ООО "Победа-НН" (эти перевозчики выиграли на торгах единый лот), автоматически было прекращено действие свидетельства и на право перевозок по маршруту Т-71.

Напомним также, что нижегородские перевозчики Дмитрий и Валентин Каргины (ИП Каргин) в октябре начали распродавать автобусы.