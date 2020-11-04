Предположительно фрагмент Николаевского училища обнаружили при строительстве ЖК в Нижнем Новгороде Общество

Обнаруженная кирпичная кладка Фото: из соцсети Facebook, Алла Мелицева

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Кирпичная кладка, обнаруженная при проведении археологических раскопок на стройплощадке на пересечении ул. Ковалихинская и Семашко в Нижнем Новгороде (ЖУ "Командор"), предположительно является фрагментом Николаевского училища. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Археологические исследования проводились собственником для того, чтобы начать подготовку проектной документации для строительства дома. Дело в том, что культурный слой в границах данного земельного участка является ценным.

Эксперты изучили остатки ленточного фундамента и подвала предположительно Николаевского училища, сложенные из красного глиняного кирпича на известковом растворе. В результате они пришли к выводу, что здание датируется концом XIX века.

Также объектом изучения стали остатки фундамента жилого дома из красного глиняного кирпича и остатки здания насосной станции теплового пункта из железобетонных блоков, белого силикатного и красного глиняного кирпича на цементном растворе. Ориентировочно они построены в конце XIX – начале XX вв.

(фото из телеграм-канала "Нижний №1")

Кроме того, на участках частично или полностью обнаружены семь траншей канализации и три канализационных колодца (середина - вторая половина XX в.).

В ходе археологических раскопок были собраны археологические предметы, датированные предварительно концом XVIII – началом XX вв. В основном, это фрагменты керамической посуды.

Часть находок взята для дальнейшего изучения специалистами. После этого они могут быть "переданы на хранение в государственную часть Музейного фонда России".

В настоящий момент археологические исследования полностью завершены.

Напомним, начало строительства данного жилого комплекса вызвало недовольство местных жителей.

Впервые разрешение на строительство дома администрация Нижнего Новгорода выдала 13 марта 2009 года. В ноябре 2015 года - продлила это разрешение - до 1 декабря 2017 года, затем - до ноября 2021 года, и – до июля 2022 года.