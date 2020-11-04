Горадминистрация назвала сумму, уже выплаченную жильцам пострадавшего от взрыва газа дома на Краснодонцев Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода назвала сумму, которую по данным на 20 ноября получили жители пострадавшего от взрыва газа дома №17 по ул. Краснодонцев.

Эти деньги жильцы получили в качестве компенсации за аренду жилья, в котором они вынуждены находится пока им не выплатят компенсацию на переселение. По данным на конец прошлой недели жильцы получили 4 млн 22 тыс 975 рублей.

Как сообщили в администрации Автозаводского района, в доме № 17 по ул. Краснодонцев всего 104 квартиры и 4 нежилых помещения.

С 11 июля по сентябрь собственники квартир и наниматели жилья бесплатно проживали в гостиницах "Волна", "Русский капитал", "Заречная" с предоставлением трехразового питания.

Сейчас им ежемесячно выплачиваются деньги на аренду жилья: 10,4 тысячи рублей собственникам однокомнатных квартир, 13,5 тысяч рублей - двухкомнатных, 19500 – трехкомнатных и более.

Напомним, что взрыв бытового газа на шестом этаже девятиэтажного панельного дома произошел 11 июля 2020 года. В результате в доме полностью обрушились две поперечные несущие стены, а часть перекрытий оказалась деформирована и покрыта трещинами.

Обследование дома показало, что восстановить несущую способность конструкций невозможно без их полной разборки. Также выяснилось, что плиты перекрытия всего здания не удовлетворяют условиям прочности.

Ключевой версией причины взрыва является утечка газа из некачественного шланга, соединявшего плиту с газовой трубой в квартире на шестом этаже. Как установило следствие, этот шланг владельцы квартиры купили у аферистов.

На заседании межведомственной комиссии 9 ноября было принято решение признать дом не подлежащим восстановлению.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгороде, в настоящее время департамент жилья и инженерной инфраструктуры подготовил проект постановления о признании многоквартирного дома №17 по улице Краснодонцев аварийным и подлежащим сносу. Он проходит согласование в структурных подразделениях администрации города.

Переселить всех жителей и снести дом планируется до 30 декабря 2023 года. Но город может найти деньги на расселение и раньше 2023 года, сейчас рассматриваются различные варианты.

Размер компенсации определит независимый оценщик с учетом рыночной стоимости жилого помещения, общего имущества в доме, земельного участка, а также всех убытков, причиненных собственнику изъятием жилого помещения.

Отмечается, что вопросы соблюдения жилищных прав жителей дома №17 по улице Краснодонцев решаются совместно с правительством Нижегородской области.