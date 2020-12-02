СУ СК проверяет информацию об избиении нижегородца ритуальщиками. Об этом сообщается на сайте регионального СУ следственного комитета.
В частности, в репортаже СМИ говорится о конфликте молодого человека с представителями ритуальной компании в Автозаводском районе. Якобы сотрудники избили молодого человека, отказавшегося воспользоваться их услугами. При этом в ходе разбирательства ритуальщики выбили входную дверь дома, а потом избили внука умершего мужчины.
Кроме того, журналисты сообщили и о нападении на корреспондента телеканала со стороны представителя ритуальной компании.
Следственные органы организовали доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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