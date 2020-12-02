Водоканал
Теплоэнерго
Последние новости рубрики Происшествия
11 декабря 2020 14:25  [115] СУ СК проверяет информацию об избиении нижегородца ритуальщиками
11 декабря 2020 10:15  [205] Арестован мужчина, вербовавший нижегородцев в террористическую организацию
11 декабря 2020 09:37  [151] Один человек погиб на пожаре в Воскресенском районе
10 декабря 2020 19:11  [2397] Суд арестовал экс-главу нижегородского ГУФСИН, причастного к поборам с подчиненных
10 декабря 2020 11:32  [466] Женщину, сбившую на дороге в Кстове ребенка, нашли по записям видеорегистраторов
09 декабря 2020 16:37  [531] Экс-глава нижегородского ГУФСИН Николай Теущаков причастен к коррупции, - СК
09 декабря 2020 14:56  [518] Водитель автобуса ПАЗ насмерть сбил ребенка в Кстовском районе
09 декабря 2020 12:59  [430] Причины взрыва на автомойке в Володарске до сих пор неизвестны
09 декабря 2020 12:51  [464] Один человек после взрыва на автомойке в Володарске - в крайне тяжелом состоянии, - минздрав
09 декабря 2020 11:53  [485] Четыре человека пострадали от взрыва на автомойке в Нижегородской области
Происшествия

СУ СК проверяет информацию об избиении нижегородца ритуальщиками

11 декабря 2020 14:25  [115] Происшествия

СУ СК проверяет информацию об избиении нижегородца ритуальщиками. Об этом сообщается на сайте регионального СУ следственного комитета.

В частности, в репортаже СМИ говорится о конфликте молодого человека с представителями ритуальной компании в Автозаводском районе. Якобы сотрудники избили молодого человека, отказавшегося воспользоваться их услугами. При этом в ходе разбирательства ритуальщики выбили входную дверь дома, а потом избили внука умершего мужчины.

Кроме того, журналисты сообщили и о нападении на корреспондента телеканала со стороны представителя ритуальной компании.

Следственные органы организовали доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Пастарама
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph