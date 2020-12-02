"Нижегородская область примет активное участие в праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского", - Глеб Никитин Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Нижегородская область примет активное участие в подготовке и проведении мероприятий к 800-летию со дня рождения Александра Невского. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе встречи с председателем общества "Царьград" Константином Малофеевым. Его визит в Нижний Новгород состоялся 14 декабря.



Глава региона вместе с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием и председателем общества "Царьград" возложили цветы к могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе, осмотрели строящиеся объекты на территории Нижегородского кремля, а также посетили кафедральный собор Александра Невского.



"В следующем году нас ждут сразу два масштабных события. Это 800-летие Нижнего Новгорода и 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В подготовку к этим двум датам вовлечены не только нижегородцы, но и наши партнеры. Совместно с ГК "Царьград" мы прорабатываем сразу несколько вариантов сотрудничества, в том числе по просветительским проектам. Готовим ряд событий, связанных с историческими аспектами, хотим подчеркнуть ту роль, которую Нижний Новгород сыграл в развитии всей страны", – отметил Глеб Никитин.



"Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл присвоил статус кафедрального собора храму Александра Невского в Нижнем Новгороде. Для нас большая ответственность и духовная радость - то, что такая святыня досталась нам", – сказал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Ранее сообщалось, что 20 млн рублей заложено в бюджет Нижегородской области для возведения памятника Александру Невскому.

Напомним, что памятник планируется установить к 800-летию Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения Александра Невского возле кафедрального собора Александра Невского, со стороны улицы Совнаркомовской.

В начале декабря на Стрелке был установлен макет памятника.

Как отметил Глеб Никитин, возведение памятника князю Александру Невскому возле кафедрального собора обсуждается уже давно.

"Место установки монумента выбрали народным голосованием сами нижегородцы. Мы должны принять активное участие в праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году. Его судьба неразрывно связана с нашим регионом: он бывал в Нижнем Новгороде, принял монашеский постриг и почил в Городце. Наш долг перед будущими поколениями - сохранить память о тех великих людях, которые создавали историю России", – сказал Глеб Никитин.

"Нижегородцы, как и жители всей страны, смогут поучаствовать в возведении памятника Александру Невскому. Как это было принято испокон веков в нашем государстве, мы объявляем народный сбор средств на монумент князю в Нижнем Новгороде. Ведь речь идет об увековечении памяти одного из самых почитаемых российским народом святых", - заявил Константин Малофеев.

Скульптором выступит народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.