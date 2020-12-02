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Общество

Макет памятника Александру Невскому появился на нижегородской Стрелке

05 декабря 2020 12:47  [82] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Макет памятника Александру Невскому появился на нижегородской Стрелке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 5 декабря 2020 года.

Образец поместили на территории возможной установки скульптуры. Такая "репетиция" нужна для того, чтобы узнать, вписывается ли фигура в окружающий ландшафт, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 20 млн рублей заложено в бюджет Нижегородской области для возведения памятника Александру Невскому.

Напомним, что памятник планируется установить к 800-летию Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения Александра Невского возле кафедрального собора Александра Невского, со стороны улицы Совнаркомовской.

Скульптором выступит народный художник России Андрей Ковальчук. Он является руководителем авторского коллектива, создавшего эскиз памятника, который стал победителем открытого голосования среди нижегородцев.

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