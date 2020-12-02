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Общество

Юрий Шалабаев заявил о 100% выполнении нацпроекта по ремонту дорог в Нижнем Новгороде

16 декабря 2020 10:29  [90] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев заявил о 100% фактическом исполнении нацпроекта по ремонту дорог в Нижнем Новгороде в ходе заседания городской Думы 16 декабря 2020 года.

К нормативным требованиям приведено 25 участков городских дорог на сумму 494,8 млн рублей. Там было обновлено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, установлен бортовой камень и новые дорожные знаки, выполнено устройство пандусов на пешеходных переходах для маломобильных групп населения. На объектах нанесена дорожная разметка из термопластика со светоотражающими элементами.

Изначально планировалось отремонтировать 26 участков дорог.

Сложившаяся экономия в размере 51,2 млн рублей позволила расширить перечень работ по нацпроекту. Например, на Казанском съезде уложили новый асфальт.

Ранее Юрий Шалабаев обратился к нижегородцам с просьбой фиксировать, если подрядчики грубо нарушают технологии, например, ведут дорожные работы в дождь, и сообщать об этом в администрацию города, в том числе через официальные аккаунты в социальных сетях. При нарушении технологий подрядчиков привлекают к ответственности.

Также был опубликован список дорог, ремонтируемых в Нижнем Новгороде в 2021 году на сумму 934 млн рублей. В следующем году заасфальтируют улицу Ковалихинскую - от улицы Варварской до улицы Максима Горького, Варварскую - от площади Свободы до площади Минина, а также новый асфальт появится на площади Минина. Кроме того, дорожное полотно планируется обновить на проспекте Гагарина - от площади Лядова до улицы Медицинской в Советском районе.

Напомним, движение транспорта на участке ул. Циолковского в Сормовском районе запрещено с середины сентября до мая 2021 года из-за строительства развязки.

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