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Общество

Оборудование для нижегородского фуникулера поставит "Доппельмайр Раша"

17 декабря 2020 11:20  [88] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выбран подрядчик по поставке оборудования для фуникулера, который планируют построить в Нижегородском кремле. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Ранее управление по благоустройству территории Кремля объявило два электронных конкурса на поставку станционного оборудования и электрооборудования для фуникулера, а также комплекта оборудования рельсового пути и вагона.

В обоих конкурсах победило ООО "Доппельмайр Раша". В первом – компания предложила выполнить поставку за 160,4 млн рублей, во втором – за 261,2 млн рублей. При этом, в процессе аукциона цена снижена не была.

Оборудование должно быть поставлено до 15 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что сооружение тоннеля фуникулера можно строить в течение всего года независимо от климатических условий. Завершение строительства запланировано на июль 2021 года.

Напомним, что в августе 2019 года правительство выделяло 27,2 млн рублей, которые пошли на корректирование проектной документации фуникулера. Речь шла о проектной документации на верхнюю и нижнюю станцию, документации рельсовых путей и пассажирского вагончика, внеплощадочных сетей. Кроме того, коррекция была необходима для перекладки участков дренажной сети и дождевой канализации, попадающих в зону строительства. Также подрядчик должен разработать проект теплоснабжения, запроектировать освещение тоннеля, ниш и двух станций, запроектировать световую иллюминацию фасадов станций.

Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил выделение участка земли для воссоздания фуникулера в кремле в апреле прошлого года. Стоимость воссоздания фуникулера составит 500 млн рублей. Тогда сообщалось, что строительство объекта займет 2,5 года (30 месяцев). 

СПРАВКА:

ООО "Доппельмайр Раша" зарегистрировано в Москве в марте 2012 года. Генеральный директор - Иванова Мария Сергеевна. Основным видом деятельности компании является оптовая неспециализированная торговля. Размер уставного капитала 104,9 млн рублей.

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