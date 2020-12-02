Санкт-Петербургская компания подготовит проект расширения улицы, прилегающей к транспортной развязке на Циолковского Экономика

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Определился подрядчик, который подготовит проект расширения участка улицы Светлоярской, прилегающей к транспортной развязке на ул. Циолковского. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Речь идет об автомобильной дороге от пересечения с ул. Станиславского до пересечения с пр. 70 лет Октября. Протяженность участка – 1,1 км. Сейчас дорога двухполосная, ее планируется увеличить до четырех полос.

По окончании срока подачи заявок на конкурс, объявленный Главным управлением автомобильных дорог, только один участник – ООО "ГеоКад" (Санкт-Петербург). С ним и будет заключен контракт. Компания выполнит работы за 44,7 млн рублей.

Напомним, что расширение дороги необходимо из-за того, что на этом участке в будущем могут образовываться пробки, когда после ввода развязки в эксплуатацию четырехполосная дорога перейдет в две полосы.

"В связи с этим, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, принято решение о расширении данного участка дороги до четырех полос. Это позволит предотвратить образование заторов и обеспечить устойчивую транспортную связь жителей 5-го, 6-го и 7-го микрорайонов с центральной частью Сормовского района и другими частями города", - ранее сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Работы по строительству самой развязки начались 15 сентября 2020 года. Стоимость работ составляет 4,56 млрд рублей.

О том, как будет организовано движение частного транспорта во время строительства развязки, сообщалось ранее.

Полностью завершить строительство транспортной развязки согласно контракту должны в 2022 году, но сейчас прорабатываются варианты сокращения сроков строительства с запуском движения по развязке в конце 2021 года.

Предполагается, что над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами размером около 850 м. Она будет перекрывать ул. Культуры, р. Параша, трамвайные пути и ж/д пути. Проезд с ул.Культуры на ул.Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов развязку отделят шумозащитные экраны.

СПРАВКА:

ООО "ГеоКад" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2012 году. Генеральный директор - Паркин Алексей Георгиевич. Основным видом деятельности компании является деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. Размер уставного капитала 40 000 рублей.