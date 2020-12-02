Обсуждения по проекту гостиницы на ул.Студеной планируются в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Яндекс.Карты

Общественные обсуждения по проекту гостиницы на ул.Студеной планируются в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте администрации, речь идет о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка "Гостиничное обслуживание".

Речь идет об участке по ул.Студеной, между домами № 32 и 48.

Инициатор слушаний ООО "Госстрой НН".

Подробнее с проектом можно ознакомиться в администрации Нижегородского района (ул.Пискунова, 1) с 30 декабря по 12 января (с 9 до 12 и с 13 до 17 часов), за исключением праздничных дней.

Свои замечания можно направить на почту по адресу: slushaniya@nizh.admgor.nnov.ru до 12 января.