Юный нижегородец получил в подарок поездку на море в рамках акции "Елка желаний" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Двенадцатилетний Денис Николаев из Нижнего Новгорода получил в подарок поездку на море в рамках Всероссийской акции "Елка желаний". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В рамках акции представители правительства Нижегородской области исполняют желания детей с особенностями здоровья. Желание мальчика исполнит министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков. Перед знакомством с ним министр навестил Карину Фахрутдинову, чье желание съездить вместе с родителями и младшим братом в Сочи он исполнил в 2020 году. Девочка передала в подарок Денису свой рисунок.

"Поездку на море мы организуем летом. Приложим все усилия, чтобы она Денису понравилась, запомнилась", - отметил Игорь Норенков.

Напомним, что "Елка желаний" — это акция Всероссийского проекта "Мечтай со мной", которая проводится по всей стране в дни новогодних праздников. По условиям акции, дети могут загадать желание о подарке, о котором давно мечтают. Это могут быть развивающие игры, книги, музыкальные инструменты, игрушки, цифровая техника, спортивный инвентарь и пр. Мечты могут быть и более масштабными — например, встреча со "звездой" или поездка в пределах страны.

Исполнить чью-то мечту может любой совершеннолетний житель страны. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф в качестве исполнителя желаний, после чего снять открытку с интерактивной елки и следовать инструкции.

Напомним, президент России Владимир Путин дал старт акции "Елка желаний", которая реализуется в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" платформы "Россия – страна возможностей", в ходе Всероссийского онлайн-марафона "#Мы вместе" 5 декабря 2020 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в проекте в Москве 22 декабря 2020 года. Глава региона снял с елки два предновогодних пожелания детей из Нижегородской области. Одно из них поступило от 14-летней Алии Зайнетдиновой из Дзержинска, которая рассказала, что хочет побывать в Москве. По поручению губернатора Нижегородской области департамент внешних связей уже разработал программу поездки девочки в столицу. Мечта Алии осуществится 5-6 января 2021 года.

Другой подарок получил Михаил Шлоссер из Нижнего Новгорода, который мечтал о домашнем аэрохоккее. Глеб Никитин приехал осуществить желание ребенка вместе с генеральным директором ХК "Торпедо" Александром Харламовым 29 декабря. Вместе с аэрохоккеем Миша получил фирменную майку команды "Торпедо", которую подписали все игроки.