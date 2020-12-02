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Общество

Косули провалились в котлован в Кстовском районе (ВИДЕО)

11 января 2021 17:19  [138] Общество

Фото: Госохотнадзор Нижегородской области

Косули провалились в котлован в Кстовском районе, около д. Мешиха. Об этом сообщили Госохотнадзоре Нижегородской области.

Дно и края котлована были выстелены пленкой, туда и попали две косули (самка и самец). Напуганные животные не могли выбраться самостоятельно, поэтому специалисты подведомственного Госохотнадзору учреждения и служб быстрого реагирования соорудили спасательный мост из поддонов и брезента.

Специалисты по охране объектов животного мира уточнили, что животные благополучно спасены и вернулись в естественную среду обитания. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении диких животных, находящихся в бедственном положении, необходимо вызвать специалистов по номеру: 8 (831) 433 22 11 или по единому номеру 112.

Напомним, новые правила охоты начали действовать в Нижегородской области с 1 января этого года. Теперь охота на косулю является незаконной. Указ доступен к скачиванию на сайте комитета госохотнадзора и на официальном интернет-портале правовой информации http://pravo.gov.ru/.

 

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Теги:
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