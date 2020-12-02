Косули провалились в котлован в Кстовском районе (ВИДЕО) Общество

Фото: Госохотнадзор Нижегородской области

Косули провалились в котлован в Кстовском районе, около д. Мешиха. Об этом сообщили Госохотнадзоре Нижегородской области.

Дно и края котлована были выстелены пленкой, туда и попали две косули (самка и самец). Напуганные животные не могли выбраться самостоятельно, поэтому специалисты подведомственного Госохотнадзору учреждения и служб быстрого реагирования соорудили спасательный мост из поддонов и брезента.

Специалисты по охране объектов животного мира уточнили, что животные благополучно спасены и вернулись в естественную среду обитания. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении диких животных, находящихся в бедственном положении, необходимо вызвать специалистов по номеру: 8 (831) 433 22 11 или по единому номеру 112.