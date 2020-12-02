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Сильные морозы и метель – нижегородцам рекомендуют оставаться дома

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Региональное ГУ МЧС РФ рекомендует жителям Нижегородской области в ближайшие дни постараться как можно реже выходить на улицу, поскольку прогнозируется очень холодная погода.

Ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поясняет, что в Нижнем Новгороде и области с 17 по 20 января среднесуточная температура воздуха будет на 7 и более градусов ниже климатической нормы, которая для этого времени года составляет около -10º.

Морозы могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций, поскольку прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Напомним, что 16 января в городе ожидается сильная метель, которая также может спровоцировать чрезвычайные ситуации. Во время метели видимость ухудшится до 500 метров и менее. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Кроме того, могут возникнуть повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, а также нарушения в работе систем ЖКХ.

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Теги:
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