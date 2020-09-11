Космос и Багиня родились в Нижегородской области в 2020 году Общество

Космос и Багиня родились в регионе в 2020 году. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Самыми необычными именами в этом году также стали: Гедеон, Феникс, Люка, Тимур, Эрнст, Радогор, Савватий, Капитон, Ной, Гаспар, Серж, Эммануил, Пантелеймон, Митрофан, Сильвестр, Мефодий, Дарий, Август, Северьян, Весемир, Тарас, Михей, Арарат, Роял, Алмаз, Еремей, Светозар, Остап, Нестор, Тамерлан, Муслим, Гектор, Моисей.

Самые редкие женские имена: Наталинка, Ясна, Воля, Дементра, Исмиральда, Роксалана, Шахризада, Исидора, Королина, Сапфира, Белослава, Февронья, Герда, Матрона, Мальвина, Царина, Маруся, Забава, Владимира, Владлена, Юна, Паулина, Александрия, Дея, Жасмин, Ассоль, Златислава, Медина.

Ранее сообщалось, что по данным на сентябрь этого года самыми популярными детскими именами стали Артём, Александр, Михаил, Максим, София, Виктория, Анастасия, Мария и Анна.