На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Канавинский рынок продолжит работу в 2021 году
Новые "канатки" в Нижнем Новгороде строить пока не будут
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Культура и отдых
16 января 2021 15:50  [49] Нижегородский театр "Комедiя" показал взрослую историю в детском саду
15 января 2021 18:05  [180] Поток туристов в Нижегородскую область достиг 96 тысяч человек в праздники
15 января 2021 16:20  [247] Нижегородские пользователи Wink смотрели в новогодние каникулы семейные и фантастические фильмы
15 января 2021 14:53  [192] Более 800 нижегородских детей получили "Новогоднее чудо"
15 января 2021 12:37  [196] Более 300 музыкантов примут участие в Сахаровском фестивале в Нижнем Новгороде
15 января 2021 11:16  [326] Звезды российских сериалов сыграют в Нижнем Новгороде в спектакле "Шальные деньги" 14 февраля
13 января 2021 17:02  [264] Еще четыре модельные библиотеки откроются в Нижегородской области в этом году
13 января 2021 10:57  [250] "Девяностые" и "Дэвид Боуи. Человек со звезды": Wink представил эксклюзивные премьеры января
12 января 2021 17:08  [300] Волонтеры помогли нижегородскому оперному театру в период пандемии COVID-19
12 января 2021 14:25  [275] "Яндекс", видеосервис Wink и "Матч ТВ" покажут сезон НХЛ 2020/21
Культура и отдых

Нижегородский театр "Комедiя" показал взрослую историю в детском саду

16 января 2021 15:50  [49] Культура и отдых
Сцена из спектакля

Сцена из спектакля

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр "Комедiя" представил новый спектакль "Горка" по пьесе Алексея Житковского. Премьера состоится сегодня 16 января. Накануне актеры сыграли для журналистов и приглашенных гостей.

Спектакль, который его создатели обозначили как "взрослая комедия в детском саду", кажется простым, но при этом не дает расслабиться. Обращенная к современности комедия в духе социально-психологической драматургии высвечивает злободневные реалии.

Каждому родителю сегодня знакомо вселенское зло - родительские чаты. Создаваясь как средство успешной коммуникации между педагогом и родителями, они давно утратили свою функцию. Вместо этого они стали площадкой для бессмысленных разговоров, споров и бесконечного сбора денег. При этом о преподавателе часто забывают, хотя именно на нем лежит груз – сделать обучение ребенка комфортным и счастливым.

(сцена из спектакля, фото с сайта театра)

У героини спектакля - молодой воспитательницы по имени Анастасия Витальевна - не получается наладить диалог с родителями ни виртуально, ни реально. Они остаются глухи к ее просьбам, главной из которых в последнее время становится участие в строительстве снежной горки для детей. Каждая группа должна выполнить этот план, чтобы сыскать снисхождения строгой заведующей. Наладить отношения с руководством у Анастасии Витальевны тоже не получается. Вместо того, чтобы выслушать девушку и войти в ее положение, оно ставит перед ней все новые задачи, требуя незамедлительного исполнения.

"Эта пьеса про ежедневный подвиг маленького человека. Воспитательница детского сада Настя пытается построить горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями мальчику-мигранту, не потерять любовь любимого человека и не сойти с ума за пятнадцать тысяч рублей в месяц. При этом, "Горка" – пьеса о добре, которое существует вопреки всему", – передаются в анонсе слова драматурга Алексея Житковского.

(сцена из спектакля, фото с сайта театра)

Руководствуясь нравственным долгом, она ежедневно борется с окружающим миром, стараясь все сделать правильно и остаться человеком. Внешний конфликт углубляется и становится внутренним. Надрыв в душе героини перерастает в стресс, за которым она не видит ничего хорошего, что происходит вокруг.

Будни Анастасии Витальевны, показанные в постановке, напоминают фарс. Зрители смеются над нелепыми ситуациями, с которыми ей приходится сталкиваться. Персонажи спектакля комичны сами по себе, но при этом кажутся знакомыми и реальными. Режиссеру Павлу Ушакову и актерскому коллективу удалось изобразить фрагмент обычной жизни так, что хочется сказать: "Верю", и по-другому взглянуть на окружающий мир.

(16+)

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Премьера Театр
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph