Нижегородский театр "Комедiя" показал взрослую историю в детском саду Культура и отдых

Сцена из спектакля Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский театр "Комедiя" представил новый спектакль "Горка" по пьесе Алексея Житковского. Премьера состоится сегодня 16 января. Накануне актеры сыграли для журналистов и приглашенных гостей.

Спектакль, который его создатели обозначили как "взрослая комедия в детском саду", кажется простым, но при этом не дает расслабиться. Обращенная к современности комедия в духе социально-психологической драматургии высвечивает злободневные реалии.

Каждому родителю сегодня знакомо вселенское зло - родительские чаты. Создаваясь как средство успешной коммуникации между педагогом и родителями, они давно утратили свою функцию. Вместо этого они стали площадкой для бессмысленных разговоров, споров и бесконечного сбора денег. При этом о преподавателе часто забывают, хотя именно на нем лежит груз – сделать обучение ребенка комфортным и счастливым.

(сцена из спектакля, фото с сайта театра)

У героини спектакля - молодой воспитательницы по имени Анастасия Витальевна - не получается наладить диалог с родителями ни виртуально, ни реально. Они остаются глухи к ее просьбам, главной из которых в последнее время становится участие в строительстве снежной горки для детей. Каждая группа должна выполнить этот план, чтобы сыскать снисхождения строгой заведующей. Наладить отношения с руководством у Анастасии Витальевны тоже не получается. Вместо того, чтобы выслушать девушку и войти в ее положение, оно ставит перед ней все новые задачи, требуя незамедлительного исполнения.

"Эта пьеса про ежедневный подвиг маленького человека. Воспитательница детского сада Настя пытается построить горку, организовать покупку подарков на Новый год, подготовить утренник, помочь оставленному родителями мальчику-мигранту, не потерять любовь любимого человека и не сойти с ума за пятнадцать тысяч рублей в месяц. При этом, "Горка" – пьеса о добре, которое существует вопреки всему", – передаются в анонсе слова драматурга Алексея Житковского.

(сцена из спектакля, фото с сайта театра)

Руководствуясь нравственным долгом, она ежедневно борется с окружающим миром, стараясь все сделать правильно и остаться человеком. Внешний конфликт углубляется и становится внутренним. Надрыв в душе героини перерастает в стресс, за которым она не видит ничего хорошего, что происходит вокруг.

Будни Анастасии Витальевны, показанные в постановке, напоминают фарс. Зрители смеются над нелепыми ситуациями, с которыми ей приходится сталкиваться. Персонажи спектакля комичны сами по себе, но при этом кажутся знакомыми и реальными. Режиссеру Павлу Ушакову и актерскому коллективу удалось изобразить фрагмент обычной жизни так, что хочется сказать: "Верю", и по-другому взглянуть на окружающий мир.

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