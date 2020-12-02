Ликвидировать "Черную дыру" в Дзержинске планируется до конца 2021 года Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Ликвидировать "Черную дыру" в Дзержинске планируется до конца 2021 года. Об этом сообщил президент корпорации "ГазЭнергоСтрой" Сергей Чернин в ходе общественных слушаний скорректированного проекта ликвидации свалки промотходов.

Мероприятие прошло в режиме онлайн. В нем приняло участие более 50 человек, рассказали в пресс-службе правительства региона.

"Сроки окончания работ были скорректированы после серии проведенных нами инженерных изысканий и анализа, в ходе которых выявлены существенные отличия свойств отходов и их дополнительные объемы, превышающие первоначальные, переданные нам от предыдущего подрядчика, исходные данные", - отметил президент корпорации "ГазЭнергоСтрой" Сергей Чернин.

Он также добавил, что их задача - полностью завершить работы по ликвидации объекта до конца 2021 года.

"Мы достигли договоренности с Минприроды России о выделении финансирования на окончание работ по ликвидации "Черной дыры". В конце февраля подрядчик отправит скорректированный проект на государственную экологическую экспертизу. Минэкологии Нижегородской области уже готовит комплект необходимых документов для направления в Минприроды. Предположительные сроки отправки документов - конец 1 квартала текущего года", - сообщил в ходе общественных слушаний министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

"На объекте уже ликвидировано свыше 10 тысяч кубометров опасных пастообразных отходов, осталось обезвредить еще чуть меньше половины", - отметила Светлана Пучкова, главный инженер проектов ООО Институт "Газэнергопроект" (входит в группу компаний "ГазЭнергоСтрой").

Позднее заключение о результатах общественных слушаний будет опубликовано для всех.

Ранее "ГазЭнергоСтрой" просил Счетную Палату пересмотреть отчет по ликвидации свалок в Дзержинске.

В июле прошлого года сообщалось, что шламонакопитель "Черная дыра" в Дзержинске ликвидируют осенью 2021 года.

Напомним также, что работы на "Белом море" завершились в феврале 2020 года, на "Игумново" – в мае 2020 года.

Ликвидация несанкционированных свалок — одна из задач национального проекта "Экология" в рамках указа президента Владимира Путина.