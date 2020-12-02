Нижегородский филиал "Т Плюс" вложил 520 млн рублей в тепловые сети Дзержинска и Кстова Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" в 2020 году перевыполнил свои обязательства по инвестициям в тепловые сети Дзержинска, Кстова и Кстовского района. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Суммарно в 2020 году компания направила на ремонты, техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей филиала более 520 млн рублей с НДС – на 3,1% больше запланированной величины (порядка 290 млн рублей по Дзержинским и свыше 230 млн рублей по Кстовским тепловым сетям).

Величина инвестиций в проекты в рамках концессий по управлению теплосетевым имуществом данных муниципальных образований составила 300 млн рублей, в том числе 167 млн рублей по Дзержинску и 133 млн рублей по Кстову и Кстовскому району. Остальной объем вложений составили собственные средства компании.

Результат масштабных инвестиций – снижение повреждаемости в теплосетевом комплексе. В прошлом году число повреждений сократилось на 25,4% по сравнению с 2019 годом. В сравнении с 2018 годом – на 44,1%.

"После заключения концессионных соглашений компания последовательно наращивает вложения в ремонты и модернизацию тепловых сетей, причем второй год подряд мы перевыполняем свои обязательства. Отчеты компании о выполнении предусмотренных концессионными соглашениями инвестпрограмм за 2019 год утверждены администрациями Дзержинска и Кстовского района. И затраченные усилия приносят отдачу. Об этом свидетельствует достигнутое почти двукратное снижение повреждаемости на тепловых сетях за два последних года", – отметил директор филиала Александр Фролов.

В этом году объемы вложений в тепловые сети планируется сохранить на уровне 2020 года.

Концессионное соглашение между "Т Плюс" и муниципальными властями Кстова и Кстовского района заключено в 2017 году, с администраций Дзержинска – в 2018 году. На момент подписания соглашений износ теплосетевого комплекса Дзержинска, Кстова и Кстовского района составлял порядка 65%, что требовало его незамедлительной модернизации. Концессия позволила привлечь необходимые средства и в существенно повысить надежность теплоснабжения.

СПРАВКА:

При подготовке к осенне-зимнему периоду в Дзержинске переложено 8,9 км трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей, проведена замена 16 выработавших ресурс компенсаторов магистральных тепловых сетей.

В Кстове и населенных пунктах Кстовского района переложено 4 км трубопроводов тепловых сетей, на 7 центральных тепловых пунктах КТС из 14 установлено новое теплообменное оборудование.

В Кстовском районе автоматизированы котельные крупных населенных пунктов Афонино-2, Прокошево и Работки, выполнены работы по строительству трех новых блочно-модульных котельных в Слободском, Большом Мокром и Вязовке.

В 2020 году в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе был реализован второй этап создания системы индикативного онлайн-учета тепловой энергии. На магистральных тепловых сетях и в центральных тепловых пунктах ДТС дополнительно смонтировано 69 узлов индикативного онлайн-учета теплоносителя, оборудованных расходомерами, теплосчетчиками, датчиками температуры, на объектах КТС – 27 узлов. Ранее, в 2018-2019 годах на объектах ДТС было установлено 54, КТС – 45 узлов учета.