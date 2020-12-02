Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 22 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
22 января 2021 13:58  [41] Опасные трамвайные пути на Окском съезде отремонтируют в 2021 году
22 января 2021 13:42  [96] Нижегородский филиал "Т Плюс" вложил 520 млн рублей в тепловые сети Дзержинска и Кстова
22 января 2021 13:15  [75] АПЗ получил субсидию из федерального бюджета по нацпроекту
22 января 2021 12:35  [162] Жильцам поврежденного взрывом газа дома на Краснодонцев выплатили более 6 млн рублей
22 января 2021 12:12  [167] Виктор Брант из Челябинска стал начальником нижегородского ГУФСИН
22 января 2021 11:50  [115] "Если понадобится больше пунктов вакцинации, будем открывать", - Евгений Люлин
22 января 2021 11:38  [117] Водоканал Семенова сливал канализационные стоки на землю
22 января 2021 10:25  [79] "Около 180 комплектов оргтехники безвозмездно передали нуждающимся семьям", - Маргарита Ушакова
22 января 2021 10:23  [112] Банк "Открытие": 68% жителей ПФО готовы платить за высшее образование
22 января 2021 10:14  [121] Более 20 домов остались без воды в Нижнем Новгороде 22 января
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" вложил 520 млн рублей в тепловые сети Дзержинска и Кстова

22 января 2021 13:42  [96] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" в 2020 году перевыполнил свои обязательства по инвестициям в тепловые сети Дзержинска, Кстова и Кстовского района. Об этом заявили в пресс-службе компании.

Суммарно в 2020 году компания направила на ремонты, техническое перевооружение и модернизацию тепловых сетей филиала более 520 млн рублей с НДС – на 3,1% больше запланированной величины (порядка 290 млн рублей по Дзержинским и свыше 230 млн рублей по Кстовским тепловым сетям).

Величина инвестиций в проекты в рамках концессий по управлению теплосетевым имуществом данных муниципальных образований составила 300 млн рублей, в том числе 167 млн рублей по Дзержинску и 133 млн рублей по Кстову и Кстовскому району. Остальной объем вложений составили собственные средства компании.

Результат масштабных инвестиций – снижение повреждаемости в теплосетевом комплексе. В прошлом году число повреждений сократилось на 25,4% по сравнению с 2019 годом. В сравнении с 2018 годом – на 44,1%.

"После заключения концессионных соглашений компания последовательно наращивает вложения в ремонты и модернизацию тепловых сетей, причем второй год подряд мы перевыполняем свои обязательства. Отчеты компании о выполнении предусмотренных концессионными соглашениями инвестпрограмм за 2019 год утверждены администрациями Дзержинска и Кстовского района. И затраченные усилия приносят отдачу. Об этом свидетельствует достигнутое почти двукратное снижение повреждаемости на тепловых сетях за два последних года", – отметил директор филиала Александр Фролов.

В этом году объемы вложений в тепловые сети планируется сохранить на уровне 2020 года.

Концессионное соглашение между "Т Плюс" и муниципальными властями Кстова и Кстовского района заключено в 2017 году, с администраций Дзержинска – в 2018 году. На момент подписания соглашений износ теплосетевого комплекса Дзержинска, Кстова и Кстовского района составлял порядка 65%, что требовало его незамедлительной модернизации. Концессия позволила привлечь необходимые средства и в существенно повысить надежность теплоснабжения.

СПРАВКА:

При подготовке к осенне-зимнему периоду в Дзержинске переложено 8,9 км трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей, проведена замена 16 выработавших ресурс компенсаторов магистральных тепловых сетей.
В Кстове и населенных пунктах Кстовского района переложено 4 км трубопроводов тепловых сетей, на 7 центральных тепловых пунктах КТС из 14 установлено новое теплообменное оборудование.

В Кстовском районе автоматизированы котельные крупных населенных пунктов Афонино-2, Прокошево и Работки, выполнены работы по строительству трех новых блочно-модульных котельных в Слободском, Большом Мокром и Вязовке.

В 2020 году в Дзержинске, Кстове и Кстовском районе был реализован второй этап создания системы индикативного онлайн-учета тепловой энергии. На магистральных тепловых сетях и в центральных тепловых пунктах ДТС дополнительно смонтировано 69 узлов индикативного онлайн-учета теплоносителя, оборудованных расходомерами, теплосчетчиками, датчиками температуры, на объектах КТС – 27 узлов. Ранее, в 2018-2019 годах на объектах ДТС было установлено 54, КТС – 45 узлов учета.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Ремонтные работы Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph