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Экономика

"НЛТ" в 2021 году построит в Нижнем Новгороде логистический хаб за 1,5 млрд рублей

22 января 2021 17:11  [49] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Совместное предприятие Группы ВТБ и ФГУП "Почта России" - АО "Национальные Логистические Технологии" (НЛТ) в 2021 году завершит в Нижнем Новгороде строительство логистического почтового центра. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в правительстве региона.

Строительство ведется в Московском районе на ул.Тепличной. Площадь центра составляет 12 тысяч кв. метров.

Стоимость создания логистического хаба оценивается в 1,5 млрд рублей. Проект реализуется с 2018 года. После того, как центр введут в эксплуатацию, будет создано 680 новых рабочих мест.

Компания "Национальные Логистические Технологии" создана Группой ВТБ и ФГУП "Почта России" на паритетной основе для возведения 38 логистических центров по всей стране. Они необходимы для обслуживания потребностей как российских, так и зарубежных участников рынка дистанционной торговли. Запуск данных центров позволит обеспечить доставку товаров населению на следующий день после заказа товара онлайн во всех крупных городах страны и через день в областных центрах.

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Теги:
Почта Строительство
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