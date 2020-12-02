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Общество

Капремонт Лукояновской ЦРБ пройдет поэтапно до конца 2023 года

23 января 2021 15:57  [45] Общество

Капитальный ремонт Лукояновской ЦРБ пройдет поэтапно до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочий поездки в Лукояновский район 23 января.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Глеб Никитин в рамках визита посетил ЦРБ района, встретился с главврачом и обсудил с ним капремонт больницы и приобретение нового специализированного оборудования.

По словам Глеба Никитина, ЦРБ Лукояновского района была включена в регпрограмму модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанную на 2021-2025 годы. Так уже в 2021-2025 годах в ЛПУ поступит, цитоскоп, гистероскор, дефибриллятор, электроэнцефалограф и др. необходимая медтехника.

Стоит отметить, что ремонт в больнице не проводится 20 лет, само же ЛПУ работает в Лукоянове с 1913 года.

"Абсолютно недопустимая ситуация", - заявил Глеб Никитин, отметив при этом, что терапевтическое отделение приведено в порядок, остальная часть больницы будет ремонтировать поэтапно и завершится в 2023 году. "Но средства начнут выделять уже в 2021-2022 годах", - особо отметил глава региона.

"В первую очередь необходимо обратить внимание на состояние коечного фонда", - заявил Глею Никитин. Еще в ходе поездки он поручил оказать финансовую помощь из регионального бюджета на покупку новых матрацев и хозяйственной утвари Лукояновской ЦРБ.

Напомним, что по программе модернизации в 2021-2023 годах будет проведен капремонт Ульяновского и Иванцевского ФАПов, поликлиники, детской и женской консультаций Лукояновской районной больницы.

Объем финансирования программы модернизации первичного звена здравоохранения в Нижегородской области за 5 лет составит 15,58 млрд рублей.

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Теги:
Глеб Никитин Лукояновский район Медицина и здоровье
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