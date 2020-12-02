Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем студента Культура и отдых

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем студента.

"Если сравнивать сегодняшнее время с моими студенческими годами, круг возможностей современных студентов расширился просто невероятно. Вы не только часть российской системы образования – а она одна из самых сильных в мире. Вы – волонтёры, КВНщики, спортсмены, туристы, блогеры - дизайнеры и модераторы современной общественной повестки. У вас самый интересный и ответственный период в жизни, когда закладываются основы будущих личных и профессиональных успехов.

Желаю вам реализации самых смелых планов, успехов в учёбе, неисчерпаемой энергии и веры в свои силы! Учитесь, мечтайте, развивайтесь и наслаждайтесь студенческой порой!" – отмечается в поздравлении.