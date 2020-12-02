Три частных медцентра Балахны незаконно выдавали разрешения на оружие Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Три частных медцентра Балахны незаконно выдавали разрешения на оружие. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 января 2021 года, к руководителям учреждений приняты меры.

Установлено, что медицинские центры, не имея на то законных оснований, производили отбор биологического материала у обратившихся, чтобы потом выдавать разрешения на право владения оружием.

В связи с этим были возбуждены административные дела по ч.3 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением - лицензией).

Меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним резонансный случай, который произошел в октябре прошлого года в п.Большеорловское Борского района. 18-летний Даниил Монахов стал хаотично стрелять по прохожим из ружья. В результате обстрела погибли три человека, еще трое были ранены, в том числе его бабушка. Позже стало известно, что бабушка от полученных ранений умерла в больнице.

На следующий день после случившегося, 13 октября, Даниил Монахов найден на улице погибшим. Рядом с телом лежали два охотничьих ружья.

В ходе расследования выяснилось, что у Даниила Монахова было разрешение на ношение оружия. Разрешение он получил на основании справки от врача-психиатра, в отношении которого потом возбудили уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Врача арестовали и заключили под стражу, а потом отправили под домашний арест.