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Общество

Проект ликвидации свалки в СНТ "Родник" планируется разработать к марту 2022 года

26 января 2021 11:53  [2] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Мария Попова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Проект ликвидации свалки в границах СНТ "Родник" планируется разработать к марту 2022 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Накануне из-за свалки в Советском районе Нижнего Новгорода был введен режим чрезвычайной ситуации. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города пришла к выводу, что свалка несет угрозу жизни и здоровью нижегородцев и причиняет ущерб окружающей среде.

Минэкологии Нижегородской области было поручено организовать совместно с государственными надзорными органами мониторинг состояния почвы на данном участке, а также организовать разработку проекта по ликвидации свалки.

"Работы по исполнению протокольного решения начаты", - сообщили в ведомстве.

Однако, начать разработку проекта будет возможно только после передачи участков в собственность органов власти.

Предварительно, срок разработки проектно-сметной документации – 1 марта 2022 года. Ликвидировать свалку планируется в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

Напомним, свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Ранее нижегородские полицейские задержали четырех подозреваемых в организации несанкционированной свалки в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) "Родник". По заключению экспертов, своими действиями обвиняемый нанес жителям СНТ ущерб в размере 344,6 млн рублей. По оценке Росприроднадзора, сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.

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Теги:
Проектирование Свалки Экология
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