Дума Нижнего Новгорода поддержала передачу шести ОКН в собственность области Общество

ул. Короленко, 30

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода поддержала передачу шести ОКН в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании 27 января 2021 года.

Речь идет о домах по адресам: ул.Короленко, 15; ул.Короленко, 17; ул.Короленко, 30; ул.Короленко, 42 (в этом доме у своего деда в 1872—1876 годах жил будущий знаменитый писатель Максим Горький); ул.Грузинская, 35; ул.Сергиевская, 13а.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Здания планируется отреставрировать в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода и реализации проекта редевелопмента исторических территорий города.

Отметим, что дома на ул.Короленко находятся в историческом квартале церкви Трех Святителей, где три года подряд проходит "Том Сойер Фест Нижний Новгород".

Напомним, в марте 2020 года в региональную собственность передали еще несколько объектов культурного наследия в этом квартале по адресам: ул.Студеная, 45, ул.Славянская, 2, 3 и 4а; ул.Короленко, 38 и 40; а также Короленко,18 (штаб фестиваля).

В апреле 2020 года 21 дом в этом квартале стал объектом культурного наследия (ОКН), что позволяет защитить их от сноса. В единый государственный реестр были включены следующие дома: ул.Короленко, 9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40; ул.Новая, 20А, 22, 22А, 23 и 55а; ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4а, 4а (литера б) и Студеная, 45а; а также главный дом усадьбы крестьянина А.Н. Седова (ул.Студеная, 49/6).

Кроме того, контракты на реставрацию восьми объектов культурного наследия заключены в Нижнем Новгороде. Речь идет о зданиях по адресам: ул. Семашко, 15; ул.Шевченко, 17; ул. Малая Ямская, 19 и 23/19, ул.Варварская, 8; ул.Ильинская, 64; ул.Славянская, 2; и ул.Стрелка, 21в. Три здания из этого списка горели в апреле-июне прошлого года.