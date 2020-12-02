"Стрижи" и "Ласточки" пока остаются на Курском
Проездные стали бессрочными
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Подготовку к 800-летию разделят на блоки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 27 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 января 2021 10:57  [3] Дума Нижнего Новгорода поддержала передачу шести ОКН в собственность области
27 января 2021 10:33  [64] Около 30 свалок у мусорных контейнеров убрали в Канавинском районе
27 января 2021 10:15  [117] Свет частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 27 января
27 января 2021 10:09  [99] ЧС прогнозируют из-за ледяного дождя в Нижегородской области
27 января 2021 09:39  [91] Более 11 тысяч должников в Нижегородской области уведомили об отключении электроэнергии
27 января 2021 09:20  [167] Пропавшая 1,5 года назад нижегородка найдена живой
27 января 2021 08:52  [109] "ЭнергосбыТ Плюс" возобновляет начисление пени за просрочку платежа
26 января 2021 19:01  [383] Нижний сегодня: главные события дня
26 января 2021 17:44  [367] Сергей Дмитриев утвержден в должности ректора НГТУ
26 января 2021 16:17  [267] "Важно продолжать плановую работу по обновлению оборудования и замене сетей", - Юрий Шалабаев
Общество

Дума Нижнего Новгорода поддержала передачу шести ОКН в собственность области

27 января 2021 10:57  [3] Общество
ул. Короленко, 30

ул. Короленко, 30

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода поддержала передачу шести ОКН в собственность Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании 27 января 2021 года.

Речь идет о домах по адресам: ул.Короленко, 15; ул.Короленко, 17; ул.Короленко, 30; ул.Короленко, 42 (в этом доме у своего деда в 1872—1876 годах жил будущий знаменитый писатель Максим Горький); ул.Грузинская, 35; ул.Сергиевская, 13а.

Инициатором передачи выступило министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Здания планируется отреставрировать в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода и реализации проекта редевелопмента исторических территорий города.

Отметим, что дома на ул.Короленко находятся в историческом квартале церкви Трех Святителей, где три года подряд проходит "Том Сойер Фест Нижний Новгород".

Напомним, в марте 2020 года в региональную собственность передали еще несколько объектов культурного наследия в этом квартале по адресам: ул.Студеная, 45, ул.Славянская, 2, 3 и 4а; ул.Короленко, 38 и 40; а также Короленко,18 (штаб фестиваля).

В апреле 2020 года 21 дом в этом квартале стал объектом культурного наследия (ОКН), что позволяет защитить их от сноса. В единый государственный реестр были включены следующие дома: ул.Короленко, 9, 15, 16, 17, 18, 26, 30, 38, 40; ул.Новая, 20А, 22, 22А, 23 и 55а; ул. Славянская, 1, 2, 3а, 4а, 4а (литера б) и Студеная, 45а; а также главный дом усадьбы крестьянина А.Н. Седова (ул.Студеная, 49/6).

Кроме того, контракты на реставрацию восьми объектов культурного наследия заключены в Нижнем Новгороде. Речь идет о зданиях по адресам: ул. Семашко, 15; ул.Шевченко, 17; ул. Малая Ямская, 19 и 23/19, ул.Варварская, 8; ул.Ильинская, 64; ул.Славянская, 2; и ул.Стрелка, 21в. Три здания из этого списка горели в апреле-июне прошлого года.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Объекты культурного наследия Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph