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Общество

Банк "Открытие": 96% жителей ПФО пользуются смартфонами, умными часами и онлайн-кошельками для безналичной оплаты

28 января 2021 13:43  [68] Общество

Почти все опрошенные жители ПФО пользуются смартфонами, умными часами и онлайн-кошельками для безналичной оплаты. Такие данные опроса представил банк "Открытие".

Высокий уровень использования современных способов безналичной оплаты характерен также для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Уральского федерального округа.

88% жителей ПФО регулярно пользовались онлайн-кошельками еще до пандемии, а 39% стали чаще использовать умные часы в качестве инструмента для оплаты именно во время коронакризиса.

Только 4% опрошенных жителей ПФО не используют умные устройства и онлайн-кошельки для оплаты товаров и услуг. В среднем по России данный показатель составляет 7%.

Подавляющее большинство – 85% респондентов округа - предпочитают пользоваться смартфоном либо онлайн-кошельками (62%) для оплаты своих покупок. Умные часы пользуются не самой высокой популярностью у жителей ПФО, предпочтение им отдают только 14% опрошенных.

Пандемия способствовала росту числа безналичных платежей в целом и увеличению использования современных способов оплаты в частности. Именно в данный период 18% респондентов ПФО начали оплачивать покупки с помощью умных часов, 15% - с помощью смартфонов, 12% открыли для себя возможности онлайн-кошельков. В целом, уровень проникновения умных устройств в сферу безналичных платежей в округе был достаточно высоким и до пандемии: 85% жителей округа пользовались для этого смартфонами и раньше, 82% - предпочитали умные часы. Еще 88% знали и активно применяли возможности онлайн-кошельков.

81% жителей округа использует смартфон практически для каждой оплаты, либо для большинства покупок, умным часам и онлайн-кошелькам в данном случае отдают предпочтение 47% и 40% респондентов соответственно. Чаще расплачиваться смартфоном во время пандемии стали 47% жителей округа, 39% - умными часами, 34% стали более активно применять онлайн-кошельки.

СПРАВКА:

Опрос проводился 18-25 января методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет +-3%.

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Теги:
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