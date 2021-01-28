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Общество

Автобусный парк в Починках обновят

28 января 2021 16:15  [86] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Автобусный парк в Починках обновят по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Решение принято по итогам рабочей поездки главы региона в муниципальный округ.

В частности, будет выделено 8 млн рублей на закупку 6 новых автобусов.

"В регионе постепенно обновляется подвижной состав общественного транспорта в крупных городах благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Вместе с тем будем поддерживать и перевозки в районах области", - отметил Глеб Никитин.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что нижегородских перевозчиков-нарушителей внесут в "черный список". В частности, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили создать единый реестр недобросовестных перевозчиков.

Что касается поездки губернатора в Починки 23 января, то стало известно, что нижегородское правительство поможет восстановить Починковский конный завод. Также школу в Починках отремонтируют раньше, чем планировалось.

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Теги:
Деньги Починковский район Транспорт
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