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Спорт

Ледовый дворец в Нижнем Новгороде планируется строить по концессии

03 февраля 2021 12:59  [180] Спорт
Проект Ледового дворца

Проект Ледового дворца

Фото: ХК Торпедо

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ледовый дворец в Нижнем Новгороде планируется строить по концессии. Об этом сообщили представители министерства спорта Нижегородской области в соцсети Instagram.

Согласно информации, правительство региона сейчас прорабатывает вопрос по поиску концессионера для возведения и дальнейшей эксплуатации объекта.

"Вопрос сроков будет рассмотрен после заключения концессионного соглашения", - пояснили в министерстве.

Ранее в региональном минспорта сообщали, что строительство дворца будет осуществляться по государственно-частному партнерству. 

Стоимость строительства объекта оценивается в 10,9 млрд рублей. Большую часть планировалось выделить из федерального бюджета. В 2020 году город получил субсидию в размере 500 млн рублей. Однако, в последствии, она была отозвана из-за отсутствия заключенного контракта на выполнение строительно-монтажных работ. Субсидия ожидается в 2021 году. 

Напомним, что универсальный спортивный комплекс с искусственным льдом расположится в Канавинском районе, на Стрелке.

В состав комплекса войдут основная ледовая арена вместимостью 12 тысяч зрителей; тренировочная ледовая арена на 250 зрителей; зал для игры в керлинг на четыре дорожки и с трибуной на 250 посадочных мест.

Максимальная высота Ледового Дворца составит 38 метров, минимальная высота — 13,2 метра. Сооружение будет пятиэтажным, трибуны расположатся на каждом этаже.

Кроме хоккейных матчей на арене планируется проводить соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, боксу, гимнастике, фигурному катанию, спортивным танцам и единоборствам.

Отметим, что проект прошел экспертизу зимой 2020 года.

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Теги:
Концессия Спорт Строительство
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