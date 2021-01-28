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Политика

Сто дней на посту председателя ЗС НО: Евгений Люлин подвел первые итоги

05 февраля 2021 13:28  [101] Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Сегодня, 5 февраля, исполнилось 100 дней с момента, когда Евгений Люлин возглавил Законодательное собрание Нижегородской области. Об этом напомнили в пресс-службе регионального парламента.

Напомним, Евгений Люлин был избран на этот пост 29 октября 2020 года.

В Законодательном собрании отметили нормотворческую деятельность, которая была проделана за это время. Среди основных документов, которые были приняты - бюджет области. Две трети бюджетных расходов направляются в социальную сферу, а меры поддержки нижегородского бизнеса, введенные в 2020 году, сохраняются и в 2021-м.

Кроме того, принят закон об инициативном бюджетировании, позволяющий жителям самим определять на какие проекты должны быть направлены деньги.

Поддержан закон "Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения". Речь о налоговых льготах для бизнеса, работающего в IT-сфере. В этот же период поддержан закон о социальном предпринимательстве.

В конце года депутаты поддержали законы, предусматривающие дополнительные льготы для проезда на общественном транспорте детям-сиротам и ребятам, проживающим на селе.

В январе приняты изменения областного законодательства, принципиально меняющие условия для ведения бизнеса. Серьезно расширен список видов деятельности, на которые распространяется патентная система налогообложения. Почти все, кто работал на ЕНВД, теперь смогут перевести свой бизнес на патент и уменьшить стоимость патента на размер страховых взносов.

Начата большая работа над социальным блоком законов области. В течение года должна быть закончена работа над проектом системного закона "О социальной политике" (Социального Кодекса Нижегородской области).

Но кроме законотворческой деятельности были проблемы, которые приходилось решать незамедлительно. В том числе ситуация в Дзержинске с больницей №2. Ситуация с нехваткой компьютеров, оборудования  и транспорта была взята Евгением Люлиным под личный контроль. Сейчас там идет ремонт.

Кроме того, в Законодательном Собрании возобновляется работа с общественными организациями, национальными и религиозными объединениями.

Одно из важнейших направлений в работе депутатов - посещение районов Нижегородской области, где парламентарии могут увидеть, как на практике реализуются программы и развиваются производства, оценить проблемы, с которыми сталкиваются на местах и законодательно решать их.

"За последние месяцы было принято немало значимых для региона нормативно-правовых актов. Прежде всего, можно выделить работу над бюджетом региона. Законодательное собрание активно участвует в этой деятельности на всех этапах. Здесь очень важен профессионализм и готовность полностью погрузиться в процесс. От качества и оперативности принимаемых решений зависит социально-экономическое положение региона, его участие в ключевых федеральных инициативах. Считаю, что Евгений Люлин активно включился на самом старте и смог вовлечь в работу своих коллег, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Это начало большого пути. Перед нами стоят грандиозные задачи, которые необходимо решать. Но я уверен, что потенциал депутатского корпуса, аппарата собрания справится со всеми вызовами времени. Будут приложены все возможные силы, для того, чтобы сделать нашу работу на благо нижегородцев еще более эффективной", - отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

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Теги:
Бюджет Евгений Люлин Законодательное собрание
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