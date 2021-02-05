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Общество

НПАТ выбран для обслуживания семи нижегородских маршрутов

08 февраля 2021 12:06  [66] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) выбран для обслуживания семи нижегородских маршрутов, конкурс на которые был объявлен в январе. Информация об этом размещена в документации на сайте госзакупок.

Речь идет о маршрутах: А-5 (площадь Горького - Подновье), А-23А (круговой ул. Памирская - ул. Памирская), А-25 (завод "Красное Сормово" - ул. Левинка), А-27 (Высоково - сады "Нижегородец"), А-33 (ул. Дружаева - станция метро "Кировская"), А-53А (Завод "Керамик" - пос. Ройка), А-53Б (Завод "Керамик" - сан. Ройка).

На конкурс была подана всего одна заявка. В связи с этим "Центр безопасности дорожного движения" планирует заключить контракт на перевозку пассажиров с 1 марта по 31 декабря 2021 года с НПАТ. Цена контракта - 42,7 млн рублей.

В документации указывается, что на условия конкурса пожаловались два потенциальных участника - ООО "Научно-производственное объединение "Главэнергосеть" и Александр Кулаков. Они подали жалобы в управление федеральной антимонопольной службы. По мнению заявителей, заказчик допустил ограничение конкуренции.

Напомним, в рамках создания и внедрения новой маршрутной сети нижегородской агломерации планируется переход на брутто-контракты с перевозчиками. При использовании системы брутто-контрактов минтранс на конкурсной основе будет предоставлять не маршруты, а объем транспортных услуг. То есть, перевозчики станут выходить на конкурс, где уже прописаны необходимые параметры их работы (интервалы движения, тарифы и т.д.).

Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров. При этом деньги за проезд поступают в бюджет региона, из которого и будет оплачиваться работа перевозчика.

Напомним, что разработкой новой транспортной схемы нижегородской агломерации занимается АО "Институт "Стройпроект". Реализация транспортной схемы оценивается в 111 млрд рублей. Окончательный вариант цифровой маршрутной сети планируется представить в конце июля 2021 года. 

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Теги:
Госзакупки НПАТ Транспорт
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