Нижегородец признался в жестоком убийстве соседа

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Нижегородец сам признался в жестоком убийстве соседа. Об этом сообщили в региональном СУ СК 8 февраля 2021 года.
В минувшие выходные между соседями произошла ссора из-за совместного проживания в одной квартире по ул. Мечникова в Московском районе Нижнего Новгорода.
По версии следствия, один из них зарезал ножом другого. После совершенного он сам позвонил медикам и в правоохранительные органы, сообщив о преступлении. Мужчину задержали, расследование продолжается.
Погибшему было 60 лет, подозреваемому – 55 лет.
Напомним, житель Выксы подозревается в убийстве из-за ревности к женщине.
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