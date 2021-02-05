Нижегородец признался в жестоком убийстве соседа Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородец сам признался в жестоком убийстве соседа. Об этом сообщили в региональном СУ СК 8 февраля 2021 года.

В минувшие выходные между соседями произошла ссора из-за совместного проживания в одной квартире по ул. Мечникова в Московском районе Нижнего Новгорода.

По версии следствия, один из них зарезал ножом другого. После совершенного он сам позвонил медикам и в правоохранительные органы, сообщив о преступлении. Мужчину задержали, расследование продолжается.

Погибшему было 60 лет, подозреваемому – 55 лет.

Напомним, житель Выксы подозревается в убийстве из-за ревности к женщине.